Indikatoren

sell zone fibs - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator "sell zone fibs".

Parameter:

MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;


sell zone fibs

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8255

