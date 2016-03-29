请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款均线通道指标。它可令您使用 A_Vlad 方法分析价格走势。
这些方法的基础是余额线, LB, 如果没有外部影响,, 它可作为 "价格吸引", 此处的距离线 (38%, 62%, 100%) 表示支撑/阻力线。设置可令您根据使用的时间帧和品种的波动率改变均线周期和通道宽度。省缺是 H1。您可以使用此指标以 "parry" 方式, 将通道边界作为一个 TS 来工作。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8248
MACD 趋势继续形态的实现。完美结果。
趋势继续形态。根据 FOREX MACD H4 策略。http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.phpParabolic_Standart2
这个抛物线 SAR 指标的代码当与同一图表上的第二个指标一起工作时不会出错.