一款均线通道指标。它可令您使用 A_Vlad 方法分析价格走势。

这些方法的基础是余额线, LB, 如果没有外部影响,, 它可作为 "价格吸引", 此处的距离线 (38%, 62%, 100%) 表示支撑/阻力线。设置可令您根据使用的时间帧和品种的波动率改变均线周期和通道宽度。省缺是 H1。您可以使用此指标以 "parry" 方式, 将通道边界作为一个 TS 来工作。