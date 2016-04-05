CodeBaseKategorien
Indikatoren

Kanal_Ant - Indikator für den MetaTrader 4

Ein MA Channel Indikator. Es erlaubt Ihnen, Preisbewegungen zu analysieren, durch die Benutzung der A_Vlad Methode.

Das wichtigste an der Methode ist die Balancelinie, BL arbeitet als "Preisanziehung", sollte es keine externen Einflüsse geben. Die Distanzlinien (38%, 62%, 100%) repräsentieren die Unterstützungs- / Wiederstandslinien. Die Einstellungen erlauben die MA Periode und die Kanalbreite abhängig von den Zeitrahmen und der Volatilität des Symbols zu ändern. Standardmäßig ist er für H1 entwickelt. Sie können den Indikator als "TS", damit der als "parry" Methode von den Kanalgrenzen fungiert, einsetzen.

Kanal_Ant

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8248

