A_Vladの方法に基づいた移動平均チャネルのインディケータです。株価の動きを分析させます（外部影響のない場合バランスラインLBが「価格の引力」の役割を果たし、38%･62%･100%など価格から離れたレベルがサポートラインとレジスタンスラインとして出される）。

設定では移動平均の期間を変更できます。また、お使いの時間軸によってチャネル幅を変更できます。デフォルトでは1時間足が使用されます。チャネル境界から折り返すことにより取引する為におすすめのインディケータです。