Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Kanal_Ant - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10667
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор МА-канала, позволяет проводить анализ динамики цены, используя методику A_Vlad, суть которой заключается в том, что линия баланса LB играет роль "притяжения" цены при отсутствии внешних воздействий, а отстоящие от нее линии (38%, 62%, 100%) представляют собой линии сопротивления и поддержки.
Настройки позволяют изменять период МА и ширину канала в зависимости от применяемого таймфрейма и волатильности инструмента. По умолчанию - для ТФ 1Н. Неплохо использовать индикатор в качестве ТС по методу работы на "отбой" от границ канала.
Изменение силы тренда.InnBar_mtf
Индикатор InnBar_mtf.
Скрипт автоматизирует построение линий времени открытия/закрытия календарных суток, линий цены открытия/закрытия суток.Corelation
Индикатор предназначен для поиска корреляций между различными инструментами. Позволяет накладывать один график поверх другого и визуально определять как коррелируются между собой различные инструменты.