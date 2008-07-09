Индикатор МА-канала, позволяет проводить анализ динамики цены, используя методику A_Vlad, суть которой заключается в том, что линия баланса LB играет роль "притяжения" цены при отсутствии внешних воздействий, а отстоящие от нее линии (38%, 62%, 100%) представляют собой линии сопротивления и поддержки.

Настройки позволяют изменять период МА и ширину канала в зависимости от применяемого таймфрейма и волатильности инструмента. По умолчанию - для ТФ 1Н. Неплохо использовать индикатор в качестве ТС по методу работы на "отбой" от границ канала.