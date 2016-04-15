Implementación del patrón MACD “Continuación de la tendencia”.

El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor. Los resultados obtenidos y la descripción de los parámetros del EA están disponibles en el número 20 de la revista. Puede descargar la revista a través de nuestro sitio web http://www.fortrader.ru



Período de tiempo: H4; Símbolo: EURUSD; Volumen: 0,1 lote Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Buscar la señal de compra:



El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de 0,0015; Después de formar el mínimo por encima de 0,0015, el histograma debe ir debajo de -0,0005, y sin ir debajo de cero dar la vuelta con el valor más grande que 0,0005; Stop Loss se coloca a 10 puntos por debajo del último mínimo local; El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por encima de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos; El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos; El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.

Buscar la señal de venta:

El histograma MACD tiene que formar el máximo por encima de -0,0015; Después de formar el máximo por encima de -0,0015, el histograma debe alcanzar el valor superior a -0,0005, y sin ir por encima de cero dar la vuelta hacia abajo con el valor por debajo de -0,0005; Stop Loss se coloca a 10 puntos por encima del último máximo local; El primer objetivo para el 30% de la posición se cierra cuando el valor del precio esté por debajo de la Media Móvil Exponencial de 21 períodos; El segundo objetivo para la mitad de la posición se cierra cuando el valor del precio esté entre la Media Móvil Simple de 89 períodos y la Media Móvil Exponencial de 365 períodos; El tercer objetivo para el resto del volumen de la posición se cierra cuando el precio alcance el nivel de resistencia.

Prueba del Asesor Experto con parámetros estándar:

Tras la optimización fuera del área de optimización:



En caso del trabajo en el futuro, han sido recibidos buenos resultados también en los períodos de tiempo más pequeños.

El EA que se ofrece tiene los parámetros de los patrones programados por defecto. En nuestra revista, puede descargar la versión ampliada del EA que incluye la posibilidad de modificar y optimizar los parámetros, así como los niveles adaptables para calcular Take Profit y Stop Loss.

!!! Tengan en cuenta que diferentes brókers tienen diferentes propiedades de cotizaciones, y los resultados de los parámetros que hemos dado pueden ser diferentes.