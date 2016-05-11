Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kanal_Ant - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1255
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um indicador de canal de MA. Ele permite que você analise os movimentos de preços usando os métodos de A_Vlad.
A essência desses métodos é que a linha de equilíbrio, LB, funciona como "atração do preço", se não há impactos externos, ao passo que as linhas distantes (38%, 62%, 100%) representam as linhas de suporte/resistência. As configurações permitem que você altere o período de MA e a largura do canal, dependendo do período de tempo utilizado e da volatilidade do símbolo. Por padrão, ele foi desenvolvido para H1. Você pode usar esse indicador como uma TS para trabalhar pelo método de "aparar" a partir das bandas do canal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8248
O EA chamado "gazonkos" produz lucros pequenos, porém várias vezes.CashMachine | 5 min | Limite de Stop Loss & Take Profit Ocultos || EURUSD
Lot = 0.2, você pode mudar para 0.1 ou definir o valor que você desejar
When two Moving Averages cross the indicator will alert once per cross between crosses and mark the cross point with down or up arrow.Renko Indicator
RenkoLiveChart_v600 version 6 indicator converted from RenkoLiveChart_v600 version 6 Expert Advisor.