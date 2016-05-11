Um indicador de canal de MA. Ele permite que você analise os movimentos de preços usando os métodos de A_Vlad.

A essência desses métodos é que a linha de equilíbrio, LB, funciona como "atração do preço", se não há impactos externos, ao passo que as linhas distantes (38%, 62%, 100%) representam as linhas de suporte/resistência. As configurações permitem que você altere o período de MA e a largura do canal, dependendo do período de tempo utilizado e da volatilidade do símbolo. Por padrão, ele foi desenvolvido para H1. Você pode usar esse indicador como uma TS para trabalhar pelo método de "aparar" a partir das bandas do canal.