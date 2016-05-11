Participe de nossa página de fãs
OzFx Signals v1.7 - indicador para MetaTrader 4
O indicador OzFx Signals v1.7.
Parâmetros:
PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- Aqui é onde você adiciona os pares de moedas que você quiser
SymbolSuffix="";//- Se a sua corretora nomeia os pares de moeda com um sufixo para uma conta mini (como um "m", por exemplo), digite o sufixo aqui
ShowTimeTillNextBar=True;
ShowAESSignal=True;
Show4HoursSqueezeMore=True;
SMAFilterOriginal=False;//-Filtra o método original com a SMA
SMAFilterAES=False;// - Filtra o Método AES com a SMA
SMAFilterPeriod=200;
StochKPeriod=5;
StochDPeriod=3;
StochSlowing=3;
ATRPeriod=5;
OriginalAndAESTF=1440;//- Original & Sinal do Tempo Gráfico de AES: 1, 15, 30, 60, 240 - O Padrão é Diário (D1)
SqueezeMoreTF=240;//- Tempo Gráfico Squeeze-More: 1, 15, 30, 60, 240 - O Padrão é H4
OzFx Signals v1.7
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8244
