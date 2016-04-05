Der Indikator OzFx Signals v1.7.

Parameter:



PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- Hier werden die benötigten Währungspaare hinzugefügt

SymbolSuffix="";//- Wenn Ihr Broker Symbolnamen mit Suffixen verwendet (z.B. "m"), geben Sie diesen hier an

ShowTimeTillNextBar=True;

ShowAESSignal=True;

Show4HoursSqueezeMore=True;

SMAFilterOriginal=False;//- Filter original Methode mit SMA

SMAFilterAES=False;//- Filter AES Methode mit SMA

SMAFilterPeriod=200;

StochKPeriod=5;

StochDPeriod=3;

StochSlowing=3;

ATRPeriod=5;

OriginalAndAESTF=1440;//- Original & AES Signal Zeitrahmen: 1, 15, 30, 60, 240 - Voreinstellung ist (D1)

SqueezeMoreTF=240;//- Squeeze-More Zeitrahmen: 1, 15, 30, 60, 240 - Voreinstellung ist (H4)

