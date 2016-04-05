und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OzFx Signals v1.7 - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator OzFx Signals v1.7.
Parameter:
PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- Hier werden die benötigten Währungspaare hinzugefügt
SymbolSuffix="";//- Wenn Ihr Broker Symbolnamen mit Suffixen verwendet (z.B. "m"), geben Sie diesen hier an
ShowTimeTillNextBar=True;
ShowAESSignal=True;
Show4HoursSqueezeMore=True;
SMAFilterOriginal=False;//- Filter original Methode mit SMA
SMAFilterAES=False;//- Filter AES Methode mit SMA
SMAFilterPeriod=200;
StochKPeriod=5;
StochDPeriod=3;
StochSlowing=3;
ATRPeriod=5;
OriginalAndAESTF=1440;//- Original & AES Signal Zeitrahmen: 1, 15, 30, 60, 240 - Voreinstellung ist (D1)
SqueezeMoreTF=240;//- Squeeze-More Zeitrahmen: 1, 15, 30, 60, 240 - Voreinstellung ist (H4)
OzFx Signals v1.7
Der Indikator OzFX_D1_IndAES_v1.0.CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD
Lot = 0.2, kann in 0.1 oder jeden beliebigen Wert den Sie möchten, geändert werden
Ein weiterer Indikator, der die Signale für Kauf und Verkauf anzeigt.InnBar_mtf
Der Indikator InnBar_mtf.