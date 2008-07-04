CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OzFx Signals v1.7 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6147
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор для работы по нашумевшей системе OzFx.

Параметры:


PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- This is where you add the currency pairs you want
SymbolSuffix="";//- If your broker names the currency pairs with a suffix for a mini account (like an "m", for example), enter the suffix here
ShowTimeTillNextBar=True;
ShowAESSignal=True;
Show4HoursSqueezeMore=True;
SMAFilterOriginal=False;//- Filter Original Method with SMA
SMAFilterAES=False;//- Filter AES Method with SMA
SMAFilterPeriod=200;
StochKPeriod=5;
StochDPeriod=3;
StochSlowing=3;
ATRPeriod=5;
OriginalAndAESTF=1440;//- Original & AES Signal Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is Daily (D1)
SqueezeMoreTF=240;//- Squeeze-More Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is H4


OzFx Signals v1.7

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8244

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0.

Momo_trades Momo_trades

Эксперт был написан для проверки стратегии опубликованной на кроуфоре

EntropyMath EntropyMath

Рассчитывает энтропию цены по взаимному расположению точек отсчета.

Ma-wpr Ma-wpr

Индикатор MA-wpr.