OzFx Signals v1.7 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3199
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
指标 OzFx Signals v1.7。
参量:
PairsList="EURUSD,EURGBP,EURCHF,USDJPY,AUDUSD,EURJPY,GPBUSD,USDCAD,USDCHF,NZDUSD,CHFJPY,CADJPY,EURAUD,EURCAD,GBPCHF,AUDJPY,AUDNZD";//- This is where you add the currency pairs you want
SymbolSuffix="";//- If your broker names the currency pairs with a suffix for a mini account (like an "m", for example), enter the suffix here
ShowTimeTillNextBar=True;
ShowAESSignal=True;
Show4HoursSqueezeMore=True;
SMAFilterOriginal=False;//- Filter Original Method with SMA
SMAFilterAES=False;//- Filter AES Method with SMA
SMAFilterPeriod=200;
StochKPeriod=5;
StochDPeriod=3;
StochSlowing=3;
ATRPeriod=5;
OriginalAndAESTF=1440;//- Original & AES Signal Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is Daily (D1)
SqueezeMoreTF=240;//- Squeeze-More Timeframe: 1, 15, 30, 60, 240 - Default is H4
OzFx Signals v1.7
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8244
指标 OzFX_D1_IndAES_v1.0。CashMachine | 5 min | Hidden Stop Loss & Hidden Take Profit thresholds || EURUSD
Lot（标准手） = 0.2,你可以改变为0.1 或设定任意值
背面测试每天、每星期、每月绘制支轴。时间
按照当前货币对的模式HH:MM:SS显示最后报价进入的时间。