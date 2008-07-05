CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ma-wpr - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5651
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MA-wpr.

Параметры:

extern int WPR=39;
extern int Moving=10;


Ma-wpr

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8241

EntropyMath EntropyMath

Рассчитывает энтропию цены по взаимному расположению точек отсчета.

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

Индикатор OzFx Signals v1.7. Индикатор для работы по нашумевшей системе OzFx.

gazonkos gazonkos

Советник «gazonkos» приносит небольшую прибыль, но часто.

InnOutBar_mtf InnOutBar_mtf

Еще один индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу.