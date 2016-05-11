Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Ma-wpr - indicador para MetaTrader 4
- 830
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador MA-wpr.
Parâmetros:
extern int WPR=39;
extern int Moving=10;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8241
