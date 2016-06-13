コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ma-wpr - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
ma-wpr.mq4 (2.08 KB)
インディケータMA-wpr。

パラメータ:

extern int WPR=39;
extern int Moving=10;


Ma-wpr

