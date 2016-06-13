無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ma-wpr - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1060
インディケータMA-wpr。
パラメータ:
extern int WPR=39;
extern int Moving=10;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8241
