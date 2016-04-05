CodeBaseKategorien
Indikatoren

Ma-wpr - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
727
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ma-wpr.mq4 (2.08 KB) ansehen
Der Indikator MA-wpr.

Parameter:

extern int WPR=39;
extern int Moving=10;


Ma-wpr

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8241

