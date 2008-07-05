Смотри, как бесплатно скачать роботов
EntropyMath - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6812
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: https://www.mql5.com/ru/forum/109556
Перевод С++ на MQL-4
исходный код здесь: http://www.foretrade.com/entropy.htm
Энтропия - мера беспорядка системы.
В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.
Параметр настройки NumBars - ширина окна или, что более привычно для трейдера период индикатора.
