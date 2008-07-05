CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EntropyMath - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Pak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6812
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Перевод С++ на MQL-4
исходный код здесь: http://www.foretrade.com/entropy.htm

Энтропия - мера беспорядка системы.

В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.

Параметр настройки NumBars - ширина окна или, что более привычно для трейдера период индикатора.

OzFx Signals v1.7 OzFx Signals v1.7

Индикатор OzFx Signals v1.7. Индикатор для работы по нашумевшей системе OzFx.

OzFX_D1_IndAES_v1.0 OzFX_D1_IndAES_v1.0

Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0.

Ma-wpr Ma-wpr

Индикатор MA-wpr.

gazonkos gazonkos

Советник «gazonkos» приносит небольшую прибыль, но часто.