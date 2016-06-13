コードベースセクション
インディケータ

EntropyMath - MetaTrader 4のためのインディケータ

Aleksandr Pak
実際の制作者: http://forum.mql4.com/ja/13708

С++からMQL4へ。
ソースコードはこちらからダウンロードできます。: http://www.foretrade.com/entropy.htm

エントロピーとは、示量性の状態量です。

このインジケータでは、価格エントロピーの計算方法の一つが実行されます。

NumBars引数は、ウインドウ幅、つまりインジケータの期間を設定します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8240

