無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EntropyMath - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 929
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: http://forum.mql4.com/ja/13708
С++からMQL4へ。
ソースコードはこちらからダウンロードできます。: http://www.foretrade.com/entropy.htm
エントロピーとは、示量性の状態量です。
このインジケータでは、価格エントロピーの計算方法の一つが実行されます。
NumBars引数は、ウインドウ幅、つまりインジケータの期間を設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8240
Momo_trades
クロウフルドットルに掲載されたストラテジーをテストする為のEAです。Waddah Attar Pivot
履歴データに基づいてバックテストを行いながら日足/週足/月足のピボットレベルを表示します。
Ma-wpr
インディケータMA-wpr。InnBar_mtf
インディケータInnBar_mtf。