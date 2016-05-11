Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EntropyMath - indicador para MetaTrader 4
927
Autor: https://www.mql5.com/ru/forum/109556
A entropia é a medida da desordem do sistema.
É utilizado no indicador um dos métodos de cálculo da entropia da amostra aleatória.
Os parâmetro de ajuste NumBars é a largura da folga ou gap, o que for mais habitual para o trader, é o período do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8240
