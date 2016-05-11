CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EntropyMath - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
927
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: https://www.mql5.com/ru/forum/109556

A entropia é a medida da desordem do sistema.

É utilizado no indicador um dos métodos de cálculo da entropia da amostra aleatória.

Os parâmetro de ajuste NumBars é a largura da folga ou gap, o que for mais habitual para o trader, é o período do indicador.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8240

Momo_trades Momo_trades

O EA foi desenvolvido para testar a estratégia publicada em "Kroufr".

Waddah Attar Pivot Waddah Attar Pivot

Ele desenha o Pivot nos períodos Diários, Semanal e Mensal no modo BACKTEST.

Ma-wpr Ma-wpr

O indicador MA-wpr.

InnBar_mtf InnBar_mtf

O indicador InnBar_mtf.