Indikatoren

EntropyMath - Indikator für den MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Ansichten:
861
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Author: https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Die Entropie ist ein Maß für die Störung des Systems.

Eine der Methoden zur Berechnung der Entroy einer Zufallsprobe, wird im Indikator verwendet.

Die Parameter Der Einstellung NumBars beschreibt die Weite der Unterbrechung auf die Periode des Indikators.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8240

