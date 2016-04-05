Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EntropyMath - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten: 861
- 861
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Author: https://www.mql5.com/ru/forum/109556
Die Entropie ist ein Maß für die Störung des Systems.
Eine der Methoden zur Berechnung der Entroy einer Zufallsprobe, wird im Indikator verwendet.
Die Parameter Der Einstellung NumBars beschreibt die Weite der Unterbrechung auf die Periode des Indikators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8240
