计算两种货币对的报价图表之间的相关系数 (在指定的指标参量中添加指标和货币对).
以下显示指标窗口中：
- 相关系数图表 (可以取消显示，作为图片显示)
- 计算图表的移动平均数，涉及到曲线的相关系数(可以取消显示)
- 指定一定数量的相对系数平均值。
Mode = 0, 1, 2 -计算价格图表参量系数 (0 -关闭柱价格, 1 - 开盘价和收盘价之间的差距, 2 - 平仓价和最高价的关系)
Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - 需要计算相对系数的货币对
ShowCorrelation = true - 如果需要显示相对系数的缓冲器, = false, 则不需要
ShowMA = true - 如果需要显示移动平均相对系数的缓冲器 = false,则不需要
CorrelationRadius = 15 - 相对半径范围
MA_Period = 10 - 平均移动时间周期
ResultingBars = 0 -柱的数量计算一共相对系数平均值 (这个值显示在窗口的左下角)。如果 ResultingBars = 0, 那么平均值按照所获得的县对系数计算
FontName = "Verdana" - 输入相对系数的字体
FontSize = 10 - 字体大小
FontColor = Black - 字体颜色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8224
