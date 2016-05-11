CodeBaseSeções
Indicadores

L_Correlation - indicador para MetaTrader 4

lotos4u
Publicado:
O cálculo do coeficiente de correlação entre duas cotações gráficas de dois pares de moedas é realizado (entre o par de moedas cujo indicador está anexado ao gráfico e o par especificado nos parâmetros do indicador).

São exibidos na janela do indicador o seguinte:

  • O gráfico do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição como é mostrado nas imagens mencionadas)

  • O gráfico da média móvel relacionada com a curva do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição)

  • O valor médio do coeficiente de correlação para o número especificado das últimas barras

Mode = 0, 1, 2 - o parâmetro que determina a propriedade exata do gráfico de preços que a correlação será calculada para (0 - para o preço final da barra, 1- para a diferença entre o preço de abertura e fechamento, 2 - para a relação entre o preço de fechamento e a máxima do preço máximo da barra).

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - o par de moeda que deve ser calculado o coeficiente de correlação.
ShowCorrelation = true - se a exibição do buffer de coeficiente da correlação for necessária, = false - caso contrário.
ShowMA = true - se a exibição do buffer da média do coeficiente de correlação for necessária, = false - caso contrário.
CorrelationRadius = 15 - o raio da correlação.
MA_Period = 10 - o período da média móvel.
ResultingBars = 0 - o número de barras, o valor médio total do coeficiente de correlação é calculado por (este valor é exibido na parte inferior esquerda da janela). Se ResultingBars = 0, então a média será calculada por todos os valores obtidos do coeficiente de correlação.

FontName = "Verdana" - tipo da fonte que exibe o valor médio do coeficiente de correlação.
FontSize = 10 - o tamanho da fonte.
FontColor = Black - a cor da fonte.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8224

