Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
L_Correlation - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 934
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O cálculo do coeficiente de correlação entre duas cotações gráficas de dois pares de moedas é realizado (entre o par de moedas cujo indicador está anexado ao gráfico e o par especificado nos parâmetros do indicador).
São exibidos na janela do indicador o seguinte:
- O gráfico do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição como é mostrado nas imagens mencionadas)
- O gráfico da média móvel relacionada com a curva do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição)
- O valor médio do coeficiente de correlação para o número especificado das últimas barras
Mode = 0, 1, 2 - o parâmetro que determina a propriedade exata do gráfico de preços que a correlação será calculada para (0 - para o preço final da barra, 1- para a diferença entre o preço de abertura e fechamento, 2 - para a relação entre o preço de fechamento e a máxima do preço máximo da barra).
Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - o par de moeda que deve ser calculado o coeficiente de correlação.
ShowCorrelation = true - se a exibição do buffer de coeficiente da correlação for necessária, = false - caso contrário.
ShowMA = true - se a exibição do buffer da média do coeficiente de correlação for necessária, = false - caso contrário.
CorrelationRadius = 15 - o raio da correlação.
MA_Period = 10 - o período da média móvel.
ResultingBars = 0 - o número de barras, o valor médio total do coeficiente de correlação é calculado por (este valor é exibido na parte inferior esquerda da janela). Se ResultingBars = 0, então a média será calculada por todos os valores obtidos do coeficiente de correlação.
FontName = "Verdana" - tipo da fonte que exibe o valor médio do coeficiente de correlação.
FontSize = 10 - o tamanho da fonte.
FontColor = Black - a cor da fonte.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8224
Os parâmetros de trabalho - Coloca duas ordens pendentes de start de compra e venda (o tamanho do lote é calculado automaticamente com base no tamanho do depósito e o aumento máximo de alavancagem é de 0.01 a 0.07 lotes), tendo em conta oMACD_Colored_v103
Uma nova versão do indicador MACD Colorido.
Um excelente trabalho para o futuro. Uma alta lucratividade.Waddah Attar Hidden Level
Novos Níveis de Máxima e Mínima todos os dias.. são níveis perfeitos