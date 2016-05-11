O cálculo do coeficiente de correlação entre duas cotações gráficas de dois pares de moedas é realizado (entre o par de moedas cujo indicador está anexado ao gráfico e o par especificado nos parâmetros do indicador).

São exibidos na janela do indicador o seguinte:

O gráfico do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição como é mostrado nas imagens mencionadas)

O gráfico da média móvel relacionada com a curva do coeficiente de correlação (você pode desativar sua exibição)

O valor médio do coeficiente de correlação para o número especificado das últimas barras



Mode = 0, 1, 2 - o parâmetro que determina a propriedade exata do gráfico de preços que a correlação será calculada para (0 - para o preço final da barra, 1- para a diferença entre o preço de abertura e fechamento, 2 - para a relação entre o preço de fechamento e a máxima do preço máximo da barra).

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - o par de moeda que deve ser calculado o coeficiente de correlação.

ShowCorrelation = true - se a exibição do buffer de coeficiente da correlação for necessária, = false - caso contrário.

ShowMA = true - se a exibição do buffer da média do coeficiente de correlação for necessária, = false - caso contrário.

CorrelationRadius = 15 - o raio da correlação.

MA_Period = 10 - o período da média móvel.

ResultingBars = 0 - o número de barras, o valor médio total do coeficiente de correlação é calculado por (este valor é exibido na parte inferior esquerda da janela). Se ResultingBars = 0, então a média será calculada por todos os valores obtidos do coeficiente de correlação.



FontName = "Verdana" - tipo da fonte que exibe o valor médio do coeficiente de correlação.

FontSize = 10 - o tamanho da fonte.

FontColor = Black - a cor da fonte.





