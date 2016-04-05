Die Berechnung des Korrelationskoeffizient zwischen den Quoten zweier Währungspaare.(Zwischen dem Währungspaar an welchen Chart der Indikator arbeitet und dem in den Einstellungen angegebenen).

Folgendes wird im Indikatorfenster angezeigt:

Der Chart des Korrelationskoeffizienten (Sie können die Ansicht auch deaktivieren, sowie auf den folgenden Bildern)

Der Chart des gleitenden Durchschnitts mit Bezug auf die Kurve des Korrelationskoeffizienten (Sie können die Anzeige deaktivieren)

Der Durchschnitt des Korrelationskoeffizienten für eine bestimmte Anzahl von Balken



Modus = 0, 1, 2 - Parameter die die genaue Eigenschaft des Preischarts bestimmen. Die Korrelation wird berechnet (0 - für den schließenden Preis eines Balkens, 1-für die Differenz zwischen dem Öffnen und Schließen des Balkens, 2 - für die Beziehung zwischen dem Schließungspreis und den Höchstpreis der Bar).

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - ein Währungspaar für welches der Korrelationskoeffizient berechnet wird.

ShowCorrelation = true - falls die Anzeige des Puffers für den Korrelationskoeffizienten benötigt wird, = false - wenn nicht.

ShowMA = true - falls die Anzeige des Puffers für den gleitenden Durchschnitt des Korrelationskoeffizienten benötigt wird , = false - wenn nicht.

CorrelationRadius = 15 - der Radius der Korrelation.

MA_Period = 10 - die Periode des gleitenden Durchschnitts.

ResultingBars = 0 - die Anzahl der Balken des durchschnittlichen Gesamtwert des Korrelationskoeffizienten (dieser Wert wird in der unteren linken Teil des Fensters angezeigt). If ResultingBars = 0, der Durchschnitt von allen erhaltenen Werten des Korrelationskoeffizienten.



FontName = "Verdana" - die Schriftart in der der durchschnittliche Wert des Korrelationskoeffizienten angezeigt wird.

FontSize = 10 - Die Schriftgröße.

FontColor = Black - Die Schriftfarbe.





