CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

L_Correlation - Indikator für den MetaTrader 4

lotos4u | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
759
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Berechnung des Korrelationskoeffizient zwischen den Quoten zweier Währungspaare.(Zwischen dem Währungspaar an welchen Chart der Indikator arbeitet und dem in den Einstellungen angegebenen).

Folgendes wird im Indikatorfenster angezeigt:

  • Der Chart des Korrelationskoeffizienten (Sie können die Ansicht auch deaktivieren, sowie auf den folgenden Bildern)

  • Der Chart des gleitenden Durchschnitts mit Bezug auf die Kurve des Korrelationskoeffizienten (Sie können die Anzeige deaktivieren)

  • Der Durchschnitt des Korrelationskoeffizienten für eine bestimmte Anzahl von Balken

Modus = 0, 1, 2 - Parameter die die genaue Eigenschaft des Preischarts bestimmen. Die Korrelation wird berechnet (0 - für den schließenden Preis eines Balkens, 1-für die Differenz zwischen dem Öffnen und Schließen des Balkens, 2 - für die Beziehung zwischen dem Schließungspreis und den Höchstpreis der Bar).

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - ein Währungspaar für welches der Korrelationskoeffizient berechnet wird.
ShowCorrelation = true - falls die Anzeige des Puffers für den Korrelationskoeffizienten benötigt wird, = false - wenn nicht.
ShowMA = true - falls die Anzeige des Puffers für den gleitenden Durchschnitt des Korrelationskoeffizienten benötigt wird , = false - wenn nicht.
CorrelationRadius = 15 - der Radius der Korrelation.
MA_Period = 10 - die Periode des gleitenden Durchschnitts.
ResultingBars = 0 - die Anzahl der Balken des durchschnittlichen Gesamtwert des Korrelationskoeffizienten (dieser Wert wird in der unteren linken Teil des Fensters angezeigt). If ResultingBars = 0, der Durchschnitt von allen erhaltenen Werten des Korrelationskoeffizienten.

FontName = "Verdana" - die Schriftart in der der durchschnittliche Wert des Korrelationskoeffizienten angezeigt wird.
FontSize = 10 - Die Schriftgröße.
FontColor = Black - Die Schriftfarbe.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8224

MacdPatternTraderv04. Double peak. Von $200 - $1900. MacdPatternTraderv04. Double peak. Von $200 - $1900.

Eine hervorragende Arbeit für die Zukunft. Eine hohe Rentabilität.

Waddah Attar Hidden Level Waddah Attar Hidden Level

Jeden Tag neue Hoch- und Tiefbereiche. Es sind perfekte Bereiche

Pendulum 1_01 Pendulum 1_01

Die Arbeitsparameter - Platziere zwei offenen Aufträge für den Kauf und Verkauf (die Größe des Loses errechnet sich automatisch aus dem Kontostand und der maximalen Steigerung des Hebels von 0,01 bis 0,07)

MACD_Colored_v103 MACD_Colored_v103

Eine neue Version des MACD Colored Indikators.