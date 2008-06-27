Производится расчет коэффициента корреляции между графиками котировок двух валютных пар (между валютной парой, к чарту которой прикреплен индикатор и парой, указанной в параметрах индикатора).

В окне индикатора отображается:

График коэффициента корреляции (можно отключить отображение, как на приведенных рисунках)

График скользящей средней от кривой коэффициента корреляции (можно отключить отображение)

Среднее значение коэффициента корреляции за указанное число последних баров



Гистограмма по значениям коэффициента корреляции (функция распределения)

Параметры индикатора

Mode = 0, 1, 2... - параметр, определяющий, для какого именно параметра ценового графика вычислять корреляцию (0 - для цены закрытия бара, 1 - для разности между ценой закрытия и ценой открытия, 2 - для отношения цены закрытия к максимальной цене бара,... полностью - см. комментарий в коде индикатора)

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - валютная пара, для которой требуется вычислить коэффицент корреляции

ShowCorrelation = true - если нужно отображать буфер коэффициента корреляции, = false, если не нужно

ShowMA = true - если нужно отображать буфер скользящей средней коэффициента корреляции, = false, если не нужно

CorrelationRadius = 15 - радиус корреляции

MA_Period = 10 - период скользящей средней

ResultingBars = 0 - количество баров, по которым вычисляется итоговое среднее значение коэффициента корреляции (это значение выводится в нижнем левом углу окна). Если ResultingBars = 0, то среднее считается по всем полученным значениям коэффициента корреляции



FontName = "Verdana" - фонт, которым выводится среднее значение коэф. корреляции

FontSize = 10 - размер фонта

FontColor = Black - цвет фонта

Дополнения



Добавлена возможность расчета автокорреляции (управляется параметром AutoCorrelation, параметр AutoCorrelationShift - величина смещения). В этом режиме параметр Pair игнорируется.

Выделяются существенные точки, т.е. экстремумы коэффициента (авто-)корреляции, которые превосходят некоторый заданный уровень (EssentialLevel)

ShowEssentialPoints - Количество существенных точек для отображения. Если =0, то отображаются все точки, если =-1, то не отображаются

В режиме автокорреляции на чарте отображаются области, для которых были получены существенные значения коэффициента

ShowEssentialRanges - Количество границ существенных интервалов (вертикальные линии) для отображения. Если =0, то отображаются границы, если =-1, то не отображаются

ShowEssentialRectangles - Количество существенных областей (прямоугольники на чарте) для отображения. Если =0, то отображаются все области, если =-1, то не отображаются

Добавлена возможность автоматического выбора параметров CorrelationRadius и AutoCorrelationShift в зависимости от тайм-фрейма (для этого нужно установить им нулевые значения)



Добавлены новые варианты базовой функции (т.е. возможные значения параметра Mode). Подробнее см. комментарий к коду индикатора.

В итоговой надписи выводится два вида среднего значения коэф. корреляции: первое число - это максимум гистограммы, а второе - это скользящее среднее с периодом на всю длину истории (или только по последним ResultingBars барам)

Отображение итоговой надписи вкл(откл) параметром ShowSummary





