A implementação do padrão cabeça e ombros do MACD

A estratégia de negociação original está disponível pelo link:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php





O EA foi escrito para verificar a eficácia da estratégia descrita pelo autor, você poderá visualizar o educto e a descrição do EA na última edição de nossa revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54







Uma breve descrição do algoritmo do EA:



1. Período de tempo: H4;

2. Símbolo: EURUSD;

Volume: 1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Busca de um sinal de compra:

1. O histograma MACD deve formar um valor abaixo de -0.0030;

2. Uma vez que foi formado a mínima abaixo de -0.0030, o histograma deve formar uma outra mínima abaixo de -0.0045;

3. Uma vez que a mínima abaixo de -0.0045 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra mínima que se encontra acima da primeira e da segunda mínima;

4. A ordem de stop é colocada abaixo da última mínima local em 10 pontos;

5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.

6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.





Busca por um sinal de venda:

1. O histograma MACD deve formar um valor acima de 0.0030;

2. Uma vez que a mínima acima de 0.0030 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra máxima acima de 0.0045;

3. Uma vez que a máxima acima de 0.0045 tiver sido formada, o histograma deve formar uma outra máxima que se encontra abaixo da primeira e da segunda máxima;

4. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;

5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.

6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.







Testando o EA com os parâmetros padrão:

Depois de otimizar os parâmetros:



Razoavelmente, boas combinações foram obtidas durante o trabalho sobre o futuro e o passado, leia os detalhes em nossa revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54





Todas as variáveis ​​possíveis da estratégia são levadas para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. Os testes com os ticks é dispensável. Se você tem alguma idéia sobre a atualização do EA ou dúvidas, nos escreva.