CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões. - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1213
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A implementação do padrão cabeça e ombros do MACD


A estratégia de negociação original está disponível pelo link:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php

O EA foi escrito para verificar a eficácia da estratégia descrita pelo autor, você poderá visualizar o educto e a descrição do EA na última edição de nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54


Uma breve descrição do algoritmo do EA:

1. Período de tempo: H4;
2. Símbolo: EURUSD;
Volume: 1 lote
3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.


Busca de um sinal de compra:
1. O histograma MACD deve formar um valor abaixo de -0.0030;
2. Uma vez que foi formado a mínima abaixo de -0.0030, o histograma deve formar uma outra mínima abaixo de -0.0045;
3. Uma vez que a mínima abaixo de -0.0045 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra mínima que se encontra acima da primeira e da segunda mínima;
4. A ordem de stop é colocada abaixo da última mínima local em 10 pontos;
5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.
6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.


Busca por um sinal de venda:
1. O histograma MACD deve formar um valor acima de 0.0030;
2. Uma vez que a mínima acima de 0.0030 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra máxima acima de 0.0045;
3. Uma vez que a máxima acima de 0.0045 tiver sido formada, o histograma deve formar uma outra máxima que se encontra abaixo da primeira e da segunda máxima;
4. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;
5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.
6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.



Testando o EA com os parâmetros padrão:

Depois de otimizar os parâmetros:

Razoavelmente, boas combinações foram obtidas durante o trabalho sobre o futuro e o passado, leia os detalhes em nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54

Todas as variáveis ​​possíveis da estratégia são levadas para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. Os testes com os ticks é dispensável. Se você tem alguma idéia sobre a atualização do EA ou dúvidas, nos escreva.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8212

ZigAndZag_trader ZigAndZag_trader

A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: http://codebase.mql4.com/pt/3681

Expert Waddah Attar Win Expert Waddah Attar Win

Vender quando estiver para cima >>> Comprar quando para baixo

SHE kanskigor SHE kanskigor

Que quer 5 pontos por dia?

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

Este EA é baseado nos indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Média Móvel, deMarker. Eu recomendo apenas os gráficos de 15 MIN