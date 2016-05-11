Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões. - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1213
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A implementação do padrão cabeça e ombros do MACD
A estratégia de negociação original está disponível pelo link:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
O EA foi escrito para verificar a eficácia da estratégia descrita pelo autor, você poderá visualizar o educto e a descrição do EA na última edição de nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54
Uma breve descrição do algoritmo do EA:
1. Período de tempo: H4;
2. Símbolo: EURUSD;
Volume: 1 lote
3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Busca de um sinal de compra:
1. O histograma MACD deve formar um valor abaixo de -0.0030;
2. Uma vez que foi formado a mínima abaixo de -0.0030, o histograma deve formar uma outra mínima abaixo de -0.0045;
3. Uma vez que a mínima abaixo de -0.0045 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra mínima que se encontra acima da primeira e da segunda mínima;
4. A ordem de stop é colocada abaixo da última mínima local em 10 pontos;
5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.
6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.
Busca por um sinal de venda:
1. O histograma MACD deve formar um valor acima de 0.0030;
2. Uma vez que a mínima acima de 0.0030 tiver sido formado, o histograma deve formar uma outra máxima acima de 0.0045;
3. Uma vez que a máxima acima de 0.0045 tiver sido formada, o histograma deve formar uma outra máxima que se encontra abaixo da primeira e da segunda máxima;
4. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;
5. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.
6. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
7. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.
Testando o EA com os parâmetros padrão:
Depois de otimizar os parâmetros:
Razoavelmente, boas combinações foram obtidas durante o trabalho sobre o futuro e o passado, leia os detalhes em nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54
Todas as variáveis possíveis da estratégia são levadas para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. Os testes com os ticks é dispensável. Se você tem alguma idéia sobre a atualização do EA ou dúvidas, nos escreva.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8212
A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: http://codebase.mql4.com/pt/3681Expert Waddah Attar Win
Vender quando estiver para cima >>> Comprar quando para baixo
Que quer 5 pontos por dia?Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Este EA é baseado nos indicadores: RSI, WPR%, Stochastic, Média Móvel, deMarker. Eu recomendo apenas os gráficos de 15 MIN