Реализация паттерна MACD голова и плечи

Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php





Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника,

вы можете посмотреть в нашем последнем выпуске журнала:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54







Краткое описание алгоритма советника:



1. Временной период: H4;

2. Инструмент: EURUSD;

Объем: 1 лот

3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Поиск сигнала на покупку

1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже -0,0030;

2. После образования минимума ниже -0,0030, гистограмма должна сформировать еще более низкий минимум ниже -0,0045;

3. После образования минимума ниже -0,0045, гистограмма должна сформировать еще один минимум выше первого и второго минимума;

4. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;

5. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;

6. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

7. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.





Поиск сигнала на продажу

1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0,0030;

2. После образования максимума выше 0,0030, гистограмма должна сформировать еще более высокий максимум ниже 0,0045;

3. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна сформировать еще один максимум ниже первого и второго максимума;

4. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;

5. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;

6. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.

7. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.







Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:



При работе на будущем и на прошлом получены неплохие комбинации подробнее читайте в журнале:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54





p/s все возможные переменные стратегии выведены в внешние переменные, можно подобрать неплохие параметры и для внутридневных графиков, экспериментируйте. Тестировать по тикам необязательно. Если есть идеи по доработке или вопросы по советнику, пишите.