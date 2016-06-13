ストラテジーの実行

原版はこちらからダウンロードできます。:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php





このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、

わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54







EAの説明:



1. 時間軸: 4時間足;

2. 通貨ペア: ユーロドル;

ボリューム: 1ロット;

3. インディケータ: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89,MACD 5,13,1



買いシグナルの検索:

1. MACDが-0,0030以下になる;

2. -0,0030以下に一つ目最小値が発生する後にMACDが-0,0045を割って二つ目最小値を生成する;

3. -0,0045以下に二つ目最小値が発生する後にMACDが一つ目最小値と二つ目最最小値の上にもう一つの最小値を生成するタイミング。

4. 損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。

5. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を超えるタイミングで決済されます。

6. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。

7. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。





売りシグナルの検索:

1. MACDが0,0030以上になる;

2. 0,0030以上に一つ目最大値が発生する後にMACDが0,0045を超えて二つ目最大値を生成する;

3. 0,0045以上に二つ目最大値が発生する後にMACDが一つ目最大値と二つ目最大値の下ににもう一つの最大値を生成するタイミング。

4. 損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。

5. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を割るタイミングで決済されます。

6. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。

7. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。







標準パラメータのバックテスト

最適化されたパラメータのバックテスト:



フォワードテストはこちらの2008年5月12日号に掲載された記事よりお願いします。:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=54





PS. すべての利用可能な変数が外部変数に出力されたので、良いパラメータを選択することができます。いろいろやってみましょう。「全ティック」をテストモデルとして選択することは要求されません。変更の提案があればコメントにてお願いします。