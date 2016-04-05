Die Umsetzung des Musters MACD "Head and Shoulders"

Kurze Beschreibung der EA-Algorithmus:



1. Zeitraum: H4;

2. Symbol: EURUSD;

Volumen: 1 Lot

3. Indikatoren: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Suche ein Kaufsignal

1. MACD Histogramm muss ein Minimum unter -0,0030 bilden .

2. Wenn sich ein Minimum von unter -0,0030 gebildet hat, muss das Histogramm ein weiteres tiefer gelegenes Minimum unter -0,0045 bilden;

3. Wenn sich ein Minimum von unter -0,0030 gebildet hat, muss das Histogramm ein weiteres Minimum, welches über dem ersten und dem zweiten Minimum liegt, bilden.

4. Ein Stoporder wird 10 Punkte unter dem letzten lokalen Maximum platziert;

5. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert über dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist

6. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht

7. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.





Suche nach Verkaufssignal

1. MACD Histogramm muss ein Maximum über 0,0030 bilden;

2. Wenn sich ein Minimum von über 0,0030 gebildet hat, muss das Histogramm ein weiteres höheres Maximum über 0.0045, bilden.

3. Wenn sich ein Maximum von über 0,0045 gebildet hat, muss das Histogramm ein weiteres Maximum, welches unter dem ersten und dem zweiten Minimum liegt, bilden.

4. Eine Stoporder wird 10 Punkte über dem letzten lokalen Maximums platziert;

5. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert unter dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist;

6. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht;

7. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.







Der EA getestet mit Standard-Parameter:

Nach der Optimierung der Parameter:



P.S. Alle möglichen Variablen werden in externe Variablen ausgegeben. Experimentieren- und picken Sie somit brauchbare Parameter für den Intraday-Chart heraus. Es ist nicht notwendig, auf Ticks zu testen. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Ideen oder Fragen zu dem Expert Advisor haben.