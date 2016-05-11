Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Notícias - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3112
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrei Bulagin.
material útil!
16.30 М . Esta notícia é de 2ª importância
16.00 Н . Esta notícia é de 3ª importância. A mais importante!
16.00 L . Esta notícia é de 1ª importância
por favor, note que o mercado não está sobrecomprado ou sobrevendido!!
Aqui você pode ver como o mercado afeta a notícia
Analise fundamentalista. Forex / AlpariCalendário de Eventos
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8204
O indicador MACD é construído sobre a base do RSI que, por sua vez, é construído em cima da MA.ZigZagHistory
Além das barras já fixadas, o indicador mostra as posições estáticas intermediárias do indicador ZigZag. Será útil para os sistemas de desenvolvimento baseados no ZigZag.
TEMA e DEMA são os parentes mais próximosBW MFI + Volumes
Uma atualização para o BW IMF com a exibição de volumes.