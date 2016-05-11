CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Notícias - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3112
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrei Bulagin.


material útil!

16.30 М . Esta notícia é de 2ª importância

16.00 Н . Esta notícia é de 3ª importância. A mais importante!

16.00 L . Esta notícia é de 1ª importância

por favor, note que o mercado não está sobrecomprado ou sobrevendido!!

Aqui você pode ver como o mercado afeta a notícia

Analise fundamentalista. Forex / Alpari

Calendário de Eventos

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8204

MACDonRSI MACDonRSI

O indicador MACD é construído sobre a base do RSI que, por sua vez, é construído em cima da MA.

ZigZagHistory ZigZagHistory

Além das barras já fixadas, o indicador mostra as posições estáticas intermediárias do indicador ZigZag. Será útil para os sistemas de desenvolvimento baseados no ZigZag.

Indicador nEMA Indicador nEMA

TEMA e DEMA são os parentes mais próximos

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

Uma atualização para o BW IMF com a exibição de volumes.