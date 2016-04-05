und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
News - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten:
1384
Rating:
-
Veröffentlicht:
Autor: Andrei Bulagin.
hilfreicher Stuff!
16.30 М . Diese Nachricht ist von 2. Bedeutung
16.00 Н . Diese Nachricht ist von 3. Bedeutung und die wichtigste!
16.00 L . Diese Nachricht ist von 1. Bedeutung
Bitte beachten Sie ob der Markt nicht überkauft oder überverkauft ist!!
Hier können Sie sehen, wie sich der Markt auf Nachrichten auswirkt
Fundamentale Analyse. Forex / AlpariEreigniskalender
