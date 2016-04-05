CodeBaseKategorien
Indikatoren

News - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: Andrei Bulagin.


hilfreicher Stuff!

16.30 М . Diese Nachricht ist von 2. Bedeutung

16.00 Н . Diese Nachricht ist von 3. Bedeutung und die wichtigste!

16.00 L . Diese Nachricht ist von 1. Bedeutung

Bitte beachten Sie ob der Markt nicht überkauft oder überverkauft ist!!

Hier können Sie sehen, wie sich der Markt auf Nachrichten auswirkt

Fundamentale Analyse. Forex / Alpari

Ereigniskalender

