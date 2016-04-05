Autor: Andrei Bulagin.





hilfreicher Stuff!

16.30 М . Diese Nachricht ist von 2. Bedeutung



16.00 Н . Diese Nachricht ist von 3. Bedeutung und die wichtigste!



16.00 L . Diese Nachricht ist von 1. Bedeutung

Bitte beachten Sie ob der Markt nicht überkauft oder überverkauft ist!!

Hier können Sie sehen, wie sich der Markt auf Nachrichten auswirkt



Fundamentale Analyse. Forex / Alpari