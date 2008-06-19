CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Новости - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8784
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Кто автор незнаю. (В исходнике указан Булагин Андрей - примечание модератора).


Полезная штука!

16.30 М . Это 2 важности новость

16.00 Н . Это 3 важности новость Самая важная!

16.00 L . Это 1 важности новость

и обращайте внимание штоб рынок не был пере куплен или пере продан !!!

Тут посмотрите как рынок влияет на новости

Фундаментальный анализ. Forex / Форекс с Альпари

Календарь событий

ZigZagHistory ZigZagHistory

Индикатор показывает кроме уже зафиксированных баров промежуточные статичные положения индикатора ZigZag. Будет полезен тем, кто занимается разработкой систем, основанных на индикаторе ZigZag.

MACDonRSI MACDonRSI

Индикатор MACD строится на основе индикатора RSI, который в свою очередь строится на скользящей средней MA.

Normalized Volume Oscillator Normalized Volume Oscillator

Расширенная версия индикатора нормализованного объема. Добавлены средства, упрощающие визуальный анализ значений индикатора.

VoltyChannel_Stop_v2.1 VoltyChannel_Stop_v2.1

Еще одна версия индикатора VoltyChannel_Stop.