这是我的第一个指标！！！我知道这里有很多类似的指标，但是想自己学习写一个.从何入手呢？！
我想 这种举动会对我这样的外汇新手有帮助(我从2008年一月开始接触外汇。)。
指标的实质: 当价格线接近支撑/阻力线的 20, 10和 5点 (默认值，可以进行改变)时，指标会发出一个信号(Alert)（如果价格在这些趋势线之间(20<=Price<10), (10<=Price<5), (5<=Price=0), 信号不会落到每个替克上。）当价格移动至其他区域时，会给出几个信号 。
在左上角(Comment)会显示价格距支撑／阻力的当前距离 。
信号中包括:
Range - 价格距支撑／阻力的当前距离;
Price - 当前价格;
TrendLine - 支撑／阻力线的当前值。
需要设置参数:
PointsRange1 - 距趋势线第一个(最大) 距离，将在哪里产生信号；
PointsRange2 - 距趋势线第二个(中等) 距离，将在哪里产生信号；
PointsRange3 - 距趋势线第三个(最小) 距离，将在哪里产生信号；
IndexTrendLine - 指标，可以在列表中看到趋势线 指数。
距离值 1, 2 和 3必须依次放置!!!
非常抱歉给出了过多的描述。我只是想像我一样的新手能够完全理解。
如果任何人有任何意见或建议，请添加评论，我会非常高兴！
指标设置:
列表:
信号:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8201
