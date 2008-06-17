Ставь лайки и следи за новостями
TrendLineRange - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5726
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Это мой ПЕРВЫЙ индикатор!!! Я знаю, что таких индикаторов наверное не мало, но хотелось написать именно самому, чтоб научиться, ведь надо же с чего-то начинать?!
Пригодится новичкам, так как я сам новичок на рынке Форекс(начал увлекаться в январе 2008 г.).
Суть индикатора такая: при приближении цены к линии поддержки или сопротивления на 20, 10 и 5 пунктов (значения по умолчанию, их можно изменить), индикатор выдает один сигнал (Alert) при нахождении цены в промежутках до трендовой линии (20<=Price<10), (10<=Price<5), (5<=Price=0), а не заваливает сигналами на каждом тике. Единственное только то, что индикатор будет выдавать несколько сигналов при переходе цены из одного промежутка в другой (телепаться между промежутками).
Также выводит текущее расстояние от цены до линии поддержки или сопротивления в левый верхний угол (Comment).
В сигнале содержаться:
Range - расстояние от цены до линии поддержки или сопротивления;
Price - текущая цена;
TrendLine - текущее значение линии поддержки или сопротивления.
В настройках надо ввести:
PointsRange1 - первое (наибольшее) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;
PointsRange2 - второе (среднее) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;
PointsRange3 - третье (маленькое) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;
IndexTrendLine - индекс, именно индекс трндовой линии, который можно увидеть в "списке объектов".
Значения расстояний 1, 2 и 3 надо вводить в порядке убывания!!!
Извините, за столь подробное описание, просто это для тех, кто в программировании, как и я, понимает только чуть-чуть или совсем не понимает.
Если у кого-нибудь появятся какие-то соображения, пожелания или рекомендации, пишите, буду очень рад!
Настройка индикатора:
Список объектов:
Сигналы:
