Это мой ПЕРВЫЙ индикатор!!! Я знаю, что таких индикаторов наверное не мало, но хотелось написать именно самому, чтоб научиться, ведь надо же с чего-то начинать?!

Пригодится новичкам, так как я сам новичок на рынке Форекс(начал увлекаться в январе 2008 г.).

Суть индикатора такая: при приближении цены к линии поддержки или сопротивления на 20, 10 и 5 пунктов (значения по умолчанию, их можно изменить), индикатор выдает один сигнал (Alert) при нахождении цены в промежутках до трендовой линии (20<=Price<10), (10<=Price<5), (5<=Price=0), а не заваливает сигналами на каждом тике. Единственное только то, что индикатор будет выдавать несколько сигналов при переходе цены из одного промежутка в другой (телепаться между промежутками).

Также выводит текущее расстояние от цены до линии поддержки или сопротивления в левый верхний угол (Comment).





В сигнале содержаться:

Range - расстояние от цены до линии поддержки или сопротивления;

Price - текущая цена;

TrendLine - текущее значение линии поддержки или сопротивления.





В настройках надо ввести:



PointsRange1 - первое (наибольшее) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;

PointsRange2 - второе (среднее) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;

PointsRange3 - третье (маленькое) расстояние до трендовой линии, при котором будет выдаваться сигнал;

IndexTrendLine - индекс, именно индекс трндовой линии, который можно увидеть в "списке объектов".

Значения расстояний 1, 2 и 3 надо вводить в порядке убывания !!!

Извините, за столь подробное описание, просто это для тех, кто в программировании, как и я, понимает только чуть-чуть или совсем не понимает.

Если у кого-нибудь появятся какие-то соображения, пожелания или рекомендации, пишите, буду очень рад!







Настройка индикатора:

Список объектов:

Сигналы:



