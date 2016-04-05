Dies ist mein erster Indikator!!! Ich weiß dass es viele Indikatoren wie diesen hier gibt aber wollte es selber machen um zu lernen wie das funktioniert. Jedenfalls musste ich mit irgendwas beginnen, oder nicht?!

Ich denke es könnte mächtig hilfreich für Anfänger sein, da ich ein Neuling am Forex bin.(ich begann im Januar 2008 zu handeln).

Der Indikator funktioniert wie folgt: Wenn sich der Preis der Unterstützung/Widerstands Linie nähert von 20, 10 und 5 Punkte (Dies sind die Standardwerte, die wunschgemäß geändert werden können), wird der Indikator ein Signal (Alert) produzieren. Allerdings nur wenn sich der Preis in den Bereichen vor der Trendlinie befindet (20 < = Preis < 10), (10 < = Preis < 5), (5 < = Preis = 0). Er wird den Benutzer aber nicht mit Signalen begraben. Der einzige Fall an dem der Indikator mehrerer Signale produzieren wird ist wenn sich der Preis von einem Raum in einen anderen bewegt.

Es zeigt auch die aktuelle Distanz vom Preis bis zur Unterstützung/Widerstands Linie in der oberen linken Ecke (Kommentar).





In dem Signal ist Folgendes enthalten:

Range - Distanz vom Preis bis zur Unterstützung/Widerstands Linie;

Price - Aktueller Preis;

TrendLine - derzeitige Position der Unterstützung/Widerstands Linie.





Folgendes muss Voreingestellt werden:



PointsRange1 - die erste (größte) Entfernung zur Trendlinie, an der das Signal erzeugt wird;

PointsRange2 - die zweite (mittlere) Entfernung zur Trendlinie, an der das Signal erzeugt wird;

PointsRange3 - die dritte (kleinste) Entfernung zur Trendlinie, an der das Signal erzeugt wird;

IndexTrendLine - Index der genaue Index der Trendlinie den Sie in der Objektliste finden können.

Die Werte der Abstände 1, 2 und 3 müssen voreingestellt werden, in abnehmender Reihenfolge !!!

Sorry, wenn die Beschreibung zu detailliert ist. Ich versuche mich nur klar, für diejenigen die genauso wie ich nur selten etwas mit diesen Dingen zu tun haben, auszudrücken.

Ich wäre sehr glücklich wenn jemand Anregungen und Empfehlungen hat. Bitte schreiben Sie!







Indikator-Einstellungen:

Objektliste:

Signale:



