TrendLineRange - MetaTrader 4のためのインディケータ
これは、私が初めて作ったインディケータです!このようなインディケータが少ないことが分かりますが、自分の手で何か作りたかったんですね。
FX初心者に役に立つと思います。実は私も初心者ですね（2008年から始めた）。
インディケータの内容は以下の通りです。価格が20pips、10pips及び5pipsでサポート又はレジスタンスラインに近づける場合、価格がトレンドラインまでの間にならば(20<=Price<10),(10<=Price<5),(5<=Price=0)、これは貴方に1つだけнのシグナルを通知します。そうでなければ、シグナルがいくつか発生するので、ちょっと面倒くさいです。
また、現在値からサポート･レジスタンスまでの距離情報をチャート左上に出力します。
TrendLineRangeのシグナルには、次のものが含まれます。:
Range - 現在値からサポート･レジスタンスまでの距離;
Price - 現在値;
TrendLine - サポート･レジスタンスの値
パラメータ:
PointsRange1 - 1つ目の（最大の）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;
PointsRange2 - 2つ目の（中央）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;
PointsRange3 - 3つ目の（最小の）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;
IndexTrendLine - インデックス。ということは、オブジェクト一覧から見られるトレンドラインのインデックス
PointsRange1、PointsRange2とPointsRange3に値を低い順に指定しなければなりません!!!
説明が長すぎてすみませんが、それはプログラミングについて少しだけ知っている人のためです。
修正提案があれば、喜んで検討します。
インディケータの設定:
オブジェクト一覧:
シグナル:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8201
