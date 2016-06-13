コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendLineRange - MetaTrader 4のためのインディケータ

Сократилин Алексей
ビュー:
1145
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
これは、私が初めて作ったインディケータです!このようなインディケータが少ないことが分かりますが、自分の手で何か作りたかったんですね。

FX初心者に役に立つと思います。実は私も初心者ですね（2008年から始めた）。

インディケータの内容は以下の通りです。価格が20pips、10pips及び5pipsでサポート又はレジスタンスラインに近づける場合、価格がトレンドラインまでの間にならば(20<=Price<10),(10<=Price<5),(5<=Price=0)、これは貴方に1つだけнのシグナルを通知します。そうでなければ、シグナルがいくつか発生するので、ちょっと面倒くさいです。

また、現在値からサポート･レジスタンスまでの距離情報をチャート左上に出力します。


TrendLineRangeのシグナルには、次のものが含まれます。:

Range - 現在値からサポート･レジスタンスまでの距離;

Price - 現在値;

TrendLine - サポート･レジスタンスの値


パラメータ:

PointsRange1 - 1つ目の（最大の）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;

PointsRange2 - 2つ目の（中央）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;

PointsRange3 - 3つ目の（最小の）シグナルが発信可能なトレンドラインまでの距離;

IndexTrendLine - インデックス。ということは、オブジェクト一覧から見られるトレンドラインのインデックス

PointsRange1、PointsRange2とPointsRange3に値を低い順に指定しなければなりません!!!

説明が長すぎてすみませんが、それはプログラミングについて少しだけ知っている人のためです。

修正提案があれば、喜んで検討します。


インディケータの設定:

オブジェクト一覧:

シグナル:



Linear Regression Indicator Linear Regression Indicator

インディケータ LSMAの類似物です。

VoltyChannel_Stop_v2.1 VoltyChannel_Stop_v2.1

インディケータVoltyChannel_Stopのもう一つのバージョンです。

ZigZagHistory ZigZagHistory

このインディケータは、もう作成された足の上にZigZagの中期の静的状態を表示します。ZigZagに基づいて売買システムを開発する場合に役に立つと思います。

MACDonRSI MACDonRSI

このインディケータは、MAに基づいたRSIをベースにしています。