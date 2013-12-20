CodeBaseРазделы
Ask Bid Ticks - эксперт для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5331
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс

"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени.

Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл. Имя файла, разделители и временные метки настраиваются. Советник работает с локальным временем компьютера, что позволяет отследить точное время прихода каждого тика.

Настройки:

Для получения значений времени с точности до миллисекунд используется "kernel32.dll", поэтому нужно разрешить использование DLL.

Это можно сделать во вкладке "Зависимости" окна "Настройки" советника:

 Настройки советника Ask Bid Ticks для MetaTrader 5

Вы можете указать разделитель между колонками, а также способ представления времени:

  • Standard: Стандартное отображение времени (standard timestamp) - время отображается в виде: 2012.11.13 15:41:23;
  • Millisec: В этом режиме время отображается с высокой точностью: 2012.11.13 15:41:23.692;
  • Analysis: Число миллисекунд, прошедших с первого тика. Этот режим нужен для упрощения дальнейшего анализа (например, анализ высокочастотной торговли).

Если вы хотите явно задать имя выходного файла, укажите его вместо строки "Use default" в первом параметре.

Выходной файл:

Выходной файл можно найти в папке данных терминала MetaTrader 5, который можно открыть через главное меню (Файл->Открыть каталог данных).

Полный путь к выходному файлу также отображается во вкладке "Эксперта" окна "Инструменты":

Toolbox view

Ниже приведен пример csv-файла с метками времени с точностью до миллисекунд:

output

Следует отметить, что некоторые тики могут отсутствовать. Вероятные причины:

  • Момент выхода новостей;
  • Недостаточная мощность компьютера: причина в отсутствии очереди при событии NewTick. Мощный компьютер позволяет ускорить обработку событий.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/820

