Ask Bid Ticks - эксперт для MetaTrader 5
5331
"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени.
Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл. Имя файла, разделители и временные метки настраиваются. Советник работает с локальным временем компьютера, что позволяет отследить точное время прихода каждого тика.
Настройки:
Для получения значений времени с точности до миллисекунд используется "kernel32.dll", поэтому нужно разрешить использование DLL.
Это можно сделать во вкладке "Зависимости" окна "Настройки" советника:
Вы можете указать разделитель между колонками, а также способ представления времени:
- Standard: Стандартное отображение времени (standard timestamp) - время отображается в виде: 2012.11.13 15:41:23;
- Millisec: В этом режиме время отображается с высокой точностью: 2012.11.13 15:41:23.692;
- Analysis: Число миллисекунд, прошедших с первого тика. Этот режим нужен для упрощения дальнейшего анализа (например, анализ высокочастотной торговли).
Если вы хотите явно задать имя выходного файла, укажите его вместо строки "Use default" в первом параметре.
Выходной файл:
Выходной файл можно найти в папке данных терминала MetaTrader 5, который можно открыть через главное меню (Файл->Открыть каталог данных).
Полный путь к выходному файлу также отображается во вкладке "Эксперта" окна "Инструменты":
Ниже приведен пример csv-файла с метками времени с точностью до миллисекунд:
Следует отметить, что некоторые тики могут отсутствовать. Вероятные причины:
- Момент выхода новостей;
- Недостаточная мощность компьютера: причина в отсутствии очереди при событии NewTick. Мощный компьютер позволяет ускорить обработку событий.
