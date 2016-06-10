私たちのファンページに参加してください
アスクビッドティック - MetaTrader 5のためのエキスパート
アスクビッドティックは、微細構造解析（ティックデータコレクタ）のための高精度、リアルタイムティックデータソリューションです。これは、CSVファイルにティックごとの価格をエクスポートし、ファイル名、区切り文字とタイムスタンプのためのオプションを提供します。それは、各ティックの到着時刻を高精度で取得するためにローカルコンピュータ時刻で動作します。
設定：
プログラムは、ミリ秒のタイムスタンプを提供するために、Windowsのシステムファイル「kernel32.dll」を使用するので、DLLインポートの許可が必要とされます。このプロパティは「プロパティ」ウィンドウの「Dependencies（依存関係）」タブ（下の画像を参照）で設定することができます。
データ列（日付時刻、銘柄名、アスクビッド価格）の区切り文字を選択することができます。タイムスタンプも選択できます。
- Standard：標準的なタイムスタンプのモード — 出力の例は 2012.11.13 15:41:23 です。
- Systemtime： このモードは高精度のためにシステム時刻を使用します。 出力の例は 2012.11.13 15:41:23.692 です。
- Analysis：これまで（初めのディックから現在まで）のミリ秒の数このオプションは（他のプログラムとの高周波データ解析など）、さらに操作を簡略化するためのみ生成されます。
出力ファイルの名前を指定したい場合は、最初のパラメータの「Use default」の文字列を削除して選択した名前を入力します。
出力ファイル：
出力ファイルはterminal_data_directoryに見られます。簡単にデータディレクトリにアクセスするには MetaTrader 5 クライアント端末のファイルメニューを使用することができます。プログラムの開始時に、完全なファイルパスは、「ツールボックス」>「エキスパート」タブにも表示されます。
下にあるのは、ミリ秒のタイムスタンプを持つタブ区切りのCSV出力サンプルです。
いくつかのティックが欠けている可能性があるので注意する必要があります。このような状況が起こる確率は小さく様々な事実に依存します。
- 期間中の経済活動、
- コードが使用されているハードウェアの速度。ティックが欠けている主な理由はNewTick イベント処理の無キューポリシーです。これは、新しいティックの到着のの高精度のタイムスタンプを持つために有用です。 しかし、イベント処理時間の短縮には高速なハードウェアでこのコードを使用することをお勧めします。
