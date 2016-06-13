und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ask Bid Ticks - Experte für den MetaTrader 5
- 1255
Ask Bid Ticks ist eine Lösung für Echtzeit-Tickdaten zur Analyse von Mikrostrukturen (ein hochpräziser Tickdatensammler). Sie exportiert Tick-By-Tick Preise in eine CSV-Datei, und bietet Optionen für Dateiname, Spaltentrennzeichen und Timestamps. Sie arbeitet mit der lokalen Computerzeit für die Ermittlung der Ankunftszeit eines jeden Ticks in hoher Präzision.
Einstellungen:
Das Programm verwendet die Windows-Systemdatei "kernel32.dll" um Timestamps mit Millisekunden zur Verfügung zustellen, daher muss der Import von DLLs erlaubt werden. Sie können diese Eigenschaft im "Abhängigkeiten"-Tab des "Eigenschafts"-Fensters einstellen (siehe untenstehendes Bild).
Sie können ein Trennzeichen für die Datenspalten (Datum/Zeit, Symbolname, Ask Bid Preise) auswählen. Sie können auch die Timestamps auswählen:
- Standard: Standard Timestamp mod — die Ausgabe schaut wie folgt aus : 2012.11.13 15:41:23
- Systemtime: Dieser mod verwendet die Systemzeit für hohe Genauigkeit - die Ausgabe sireht wie folgt aus: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analysis: Anzahl von Millisekunden bisher (vom ersten Tick bis zum aktuellen). Diese Option wurde nur zur Vereinfachung weiterer Operationen geschaffen (wie Hochfrequenzdatenanalysse mit anderen Programmen)
Wenn Sie den Namen der Ausgabedatei angeben wollen, löschen sie einfach den String "Use default" im ersten Parameter, dann geben Sie den gewünschten Namen ein.
Ausgabedatei:
Die Ausgabedatei kann im terminal_data_directory gefunden werden. Um das Datenverzeichnis einfach zu öffnen, können Sie das Datei-Menü des MetaTrader 5 Client Terminals verwenden. Zu Beginn des Programms wird der komplette Pfad auch im "ToolBox" > "Experts" Tab angezeigt:
Unten ist eine mit Tabulatoren getrennte Ausgabe CSV-Beispieldatei mit Millisekunden Timestamps zu sehen:
Beachten Sie, dass es einige fehlende Ticks geben kann. Die Wahrscheinlichkeit für diese Situation ist gering und hängt von verschiedenen Fakten ab:
- Wirtschaftsaktivität währen der Periode,
- Geschwindigkeit Ihrer Hardware auf der der Code läuft: der Hauptgrund für fehlende Ticks ist die No-Queue-Policy im NewTick Event-Handling. Das ist praktisch um hochpräzise Timestamps für neu erhaltene Ticks zu haben. Um aber die Event-Handling-Zeit zu reduzieren, ist es better diesen Code auf schneller Hardware zu benützen.
