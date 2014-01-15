Participe de nossa página de fãs
Ask Bid Ticks - expert para MetaTrader 5
3359
"AskBidTicks" é uma solução de alta precisão para dados de tick em tempo real com a finalidade de análise da microestrutura.
Ele exporta preços tick a tick para um arquivo CSV e fornece opções para nome de arquivo, delimitadores e data-hora. Ele funciona com o tempo do computador local para o tempo de chegada de cada tick em alta precisão.
Configurações:
O programa usa um arquivo de sistema do Windows "kernel32.dll" para fornecer data-hora em milissegundos, por isso se faz necessário permitir a importação de DLL.
Você pode definir essa propriedade na guia ""Dependencies"" na janela "Propriedades" (olhar imagem abaixo).
Você pode escolher um delimitador para colunas de tempo, ativo, ask e bid; você também pode escolher o modo de data-hora (timestamps):
- Standard: data-hora no modo padrão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23
- Millisec: este modo usa o tempo do sistema em alta precisão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analysis: número de milissegundos até o momento atual (desde o primeiro tick o que está em andamento). Esta opção é somente para simplificar as operações adicionais (como a análise de dados de alta frequência com outros programas).
Se você quiser especificar o nome do arquivo de saída, basta apagar a string "Use default" no primeiro parâmetro, digite o nome que você escolher.
Arquivo de Saída:
O arquivo de saída pode ser encontrado em terminal_data_directory. Para chegar com mais facilmente ao diretório de dados, você pode usar o menu do arquivo no terminal do cliente MetaTrader 5.
No início do programa, o caminho do arquivo completo também é mostrado na "caixa de ferramentas" - guia "Experts":
Abaixo há um tabela com exemplo de saída da amostra do arquivo csv com tempo data-hora também em milissegundos:
Você deve ter notado que pode haver alguns ticks ausentes. A probabilidade desta situação é pequena e depende de vários fatores:
- Atividade econômica no período,
- Velocidade de seu hardware no qual o código é usado: o principal motivo de ticks faltando é a política sem-fila no processamento do evento NewTick . É uma coisa útil a fim de ter data-hora de alta precisão para os ticks recém-chegados. Mas para diminuir o tempo de processamento do evento é melhor usar esse código com um hardware rápido.
- ...
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/820
