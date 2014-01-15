"AskBidTicks" é uma solução de alta precisão para dados de tick em tempo real com a finalidade de análise da microestrutura.

Ele exporta preços tick a tick para um arquivo CSV e fornece opções para nome de arquivo, delimitadores e data-hora. Ele funciona com o tempo do computador local para o tempo de chegada de cada tick em alta precisão.

Configurações:

O programa usa um arquivo de sistema do Windows "kernel32.dll" para fornecer data-hora em milissegundos, por isso se faz necessário permitir a importação de DLL.

Você pode definir essa propriedade na guia ""Dependencies"" na janela "Propriedades" (olhar imagem abaixo).

Você pode escolher um delimitador para colunas de tempo, ativo, ask e bid; você também pode escolher o modo de data-hora (timestamps):

Standard : data-hora no modo padrão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23

: data-hora no modo padrão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23 Millisec : este modo usa o tempo do sistema em alta precisão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23.692

: este modo usa o tempo do sistema em alta precisão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23.692 Analysis: número de milissegundos até o momento atual (desde o primeiro tick o que está em andamento). Esta opção é somente para simplificar as operações adicionais (como a análise de dados de alta frequência com outros programas).

Se você quiser especificar o nome do arquivo de saída, basta apagar a string "Use default" no primeiro parâmetro, digite o nome que você escolher.

Arquivo de Saída:

O arquivo de saída pode ser encontrado em terminal_data_directory. Para chegar com mais facilmente ao diretório de dados, você pode usar o menu do arquivo no terminal do cliente MetaTrader 5.

No início do programa, o caminho do arquivo completo também é mostrado na "caixa de ferramentas" - guia "Experts":

Abaixo há um tabela com exemplo de saída da amostra do arquivo csv com tempo data-hora também em milissegundos:

Você deve ter notado que pode haver alguns ticks ausentes. A probabilidade desta situação é pequena e depende de vários fatores: