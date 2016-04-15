Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PriceTrender2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1219
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador se utiliza para comprobar localizaciones de precios.
Para más detalles, siga el enlace.
TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;
PriceTrender2
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8195
MacdPatternTraderv02
Patrón de continuación de la tendencia por MACDFractals.
El indicador estándar Fractals que no redibuja el último fractal...
MoR
Indicador MoR.Psychological
El indicador está sobrescrito desde FXAccuCharts a MT4.