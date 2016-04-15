CodeBaseSecciones
Indicadores

PriceTrender2 - indicador para MetaTrader 4

El indicador se utiliza para comprobar localizaciones de precios.

Para más detalles, siga el enlace.

TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;


PriceTrender2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8195

