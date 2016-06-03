無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PriceTrender2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、相場の位置を判断する為に使用されます。
詳細はこちらをご覧ください。
TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;
PriceTrender2
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8195
