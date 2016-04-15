Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Psychological - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1194
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador está sobrescrito desde FXAccuCharts a MT4.
Psychological
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8197
MoR
Indicador MoR.PriceTrender2
El indicador se utiliza para comprobar localizaciones de precios.
Weekly_HILO.
Indicador Weekly_HILO. Muestra los precios HiGH y LOW.VoltyChannel_Stop_v2.1
Es una versión más del indicador VoltyChannel_Stop.