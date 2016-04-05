Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PriceTrender2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 847
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator wird benutzt um Preisbereiche zu überprüfen.
Um weitere Details anzuzeigen, gehen Sie bitte auf diesen Link.
TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;
PriceTrender2
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8195
MoR
Der Indikator MoR.Psychological
Der Indikator wurde aus FXAccuCharts in MT4 umgeschrieben.
MacdPatternTraderv02
Das Muster der MACD Trend FortsetzungFractals.
Ein standard Anzeige von Fraktalen, das nicht die "lasr-Fraktale" neu zeichnet....