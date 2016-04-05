CodeBaseKategorien
Indikatoren

PriceTrender2 - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator wird benutzt um Preisbereiche zu überprüfen.

Um weitere Details anzuzeigen, gehen Sie bitte auf diesen Link.

TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;


PriceTrender2

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8195

