Индикаторы

PriceTrender2 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4737
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор используется для проверки ценового местоположения.

Для более детального ознакомления, прошу сюда.

TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;


PriceTrender2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8195

