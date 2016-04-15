Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MoR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 913
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador MoR.
RSI_Timeframe=0; //0=current chart,1=m1,5=m5,15=m15,30=m30,60=h1,240=h4,etc...
RSI_Period=10;
RSI_Applied_Price=0; //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=(high+low)/2, 5=(high+low+close)/3, 6=(high+low+close+close)/4
MA1_Period=10;
MA1_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MA2_Period=30;
MA2_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MoR
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8196
PriceTrender2
El indicador se utiliza para comprobar localizaciones de precios.MacdPatternTraderv02
Patrón de continuación de la tendencia por MACD
Psychological
El indicador está sobrescrito desde FXAccuCharts a MT4.Weekly_HILO.
Indicador Weekly_HILO. Muestra los precios HiGH y LOW.