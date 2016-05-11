CodeBaseSeções
Indicadores

PriceTrender2 - indicador para MetaTrader 4

O indicador é utilizado para verificar os locais dos preços.

Para ver mais detalhes, acesse este link.

TimeFrame=60,
Price=0,
Ma1Type=0,
Ma1Price=0,
Ma1Length=24,
Ma2Type=0,
Ma2Price=0,
Ma2Length=5;


PriceTrender2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8195

