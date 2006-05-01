CodeBaseРазделы
Индикаторы

Silver-sen - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr
Это линия, параллельная Kijun, но, если Kijun-sen представляет собой половину ценового диапазона, т.е. 50%, то Silver-sen можно прорисовывать на любом уровне. На рисунке пример прорисовки Kijun-sen и Silver-sen с параметром SSK=76.4%

Аналогично всем остальным может прорисовываться на заданное количество периодов вперед.

Kijun-sen+ Kijun-sen+

Отрисовывает на графике линию Киджун с заданным периодом и позволяет прорисовать линию на KijunShift.

Pipsover Pipsover

Пипсовщик.

Гистограмма уровней Гистограмма уровней

Индикатор выводит статистику максимумов и минимумов в виде гистограммы с левой стороны графика в chart window.

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

Доработка BW MFI с выводом объемов.