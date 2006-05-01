Это линия, параллельная Kijun, но, если Kijun-sen представляет собой половину ценового диапазона, т.е. 50%, то Silver-sen можно прорисовывать на любом уровне. На рисунке пример прорисовки Kijun-sen и Silver-sen с параметром SSK=76.4%

Аналогично всем остальным может прорисовываться на заданное количество периодов вперед.



Silver-sen

