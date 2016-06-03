無料でロボットをダウンロードする方法を見る
これは、基準線に平行する線です。ただし、基準線は価格レンジの半分（50％）となるけど、Silver-senはどんなレベルでも描画されます。以下には、SSK=76.4%である場合の基準線とシルバー線の描画が見られます。
基準線･転換線と同様に、一定の期間に前もって描画されます。
シルバー線
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8191
