Silver-sen - Indikator für den MetaTrader 4
Diese Linie verläuft parallel zum "Kijun" aber im Vergleich mit dem Kijun-Sen repräsentiert sie nur die Hälfte der Preisspanne (d.h. 50 %). "Silver-Sen" kann auf jeder Ebene gezeichnet werden. Ein Besispiel fürs zeichnen des "Kijun-sen" und "Silver-sen" mit den SSK=76.4% Parametern ist unten dargestellt.
Ebenso kann dieser auch vorwärts auf eine angegebene Anzahl von Perioden gezeichnet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8191
