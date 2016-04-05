CodeBaseKategorien
Silver-sen - Indikator für den MetaTrader 4

Diese Linie verläuft parallel zum "Kijun" aber im Vergleich mit dem Kijun-Sen repräsentiert sie nur die Hälfte der Preisspanne (d.h. 50 %). "Silver-Sen" kann auf jeder Ebene gezeichnet werden. Ein Besispiel fürs zeichnen des "Kijun-sen" und "Silver-sen" mit den SSK=76.4% Parametern ist unten dargestellt.

Ebenso kann dieser auch vorwärts auf eine angegebene Anzahl von Perioden gezeichnet werden.

