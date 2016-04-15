CodeBaseSecciones
Price_BarsM2_MTF - indicador para MetaTrader 4

Este indicador colorea las velas.

Parámetros:

TimeFrame = 60;
Shift=0;
xShift=0;
SetShift0ToTFBarCloseTime = true;
ShowMultipleBars = false;
MaxBarsToCount = 1500;
note_timeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";


Price_BarsM2_MTF

Prusax_v61 Prusax_v61

Este indicador colorea las barras.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Este indicador muestra las señales de compra y de venta.

XPoints XPoints

El indicador que predice posibles puntos de reversa

Kijun-sen+ Kijun-sen+

Traza en el gráfico la línea Kijun con el período especificado y permite dibujar la línea con períodos forward KijunShift.