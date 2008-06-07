Ставь лайки и следи за новостями
XPoints - индикатор для MetaTrader 4
13210
На графике EUR/USD просматривается интересная закономерность,
за некоторое время до разворота цен возникают бары, у которых :
1) соотношение rate = (High - Low) / MathAbs(Close-Open) заметно больше 1
2) нижняя точка (Low) касается нижней границы канала (возможен рост цен)
или
верхняя точка (High) касается верхней границы канала (возможно падение цен)
Такие бары условно названы X-points.
Индикатор ищет X-points по параметру xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn.
Для отфильтровки ложных сигналов анализируется бар,
следующий за X-point на предмет хотя бы небольшого движения цены в сторону прогноза,
а также положение средних точек баров относительно середины канала и друг друга.
(См. про тексту индикатора.)
Параметры :
extern int per=3; - период построения канала
extern double xrate=1.5; - минимальное соотношение
extern double xsize=5.0; - минимальная высота бара (High-Low)
extern double xslope=0.0; - минимальный прирост следующего бара
extern double xminupdn=10.0; - минимальная толщина канала
extern int xhour1=9; - минимальный час, с которого разрешены сигналы (включительно)
extern int xhour2=19;- максимальный час, до которого разрешены сигналы (включительно)
extern int xindent=15; - отступ сигнала от графика (может применяться для стоп-лосса)
Как видно из графика,
нередко сигналы XPoints (прямые стрелки) опережают FATL (круглые стрелки) или являются более точными.
Ложные сигналы все еще не исключаются, поэтому нужно применять дополнительное фильтрование другими индикаторами,
или же рассматривать сигналы как предостережения от поспешного открытия позиций, противонаправленных прогнозу.
Добавлена фильтрация сигналов по времени. По умолчанию ночные сигналы игнорируются.
В процессе тестирования выявилась еще одна интересная особенность параметра indent, его можно применять для аккуратного вычисления
момента открытия, например открывать короткие позиции, когда цена выше стрелки, и наборот, что обеспечивает приближение открытия
к точке локального экстремума.
А это график работы эксперта на базе индикатора в условиях моделирования чемпионата 2007 года.
За три месяца эксперт увеличил капитал в 35 раз с применением специальных методов агрессивного реинвестирования,
при максимальной просадке 22%.
Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу.
